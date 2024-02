BEKIJK: Thomas Meunier meteen van goudwaarde voor Trabzonspor met assist in 96e minuut

Een dag na zijn transfer heeft Thomas Meunier al zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Trabzonspor. De Belgische rechtsback was meteen belangrijk, in de 1/8e finales van de Turkse beker bij tweedeklasser Gençlerbirligi gaf hij in de extra tijd de assist voor de gelijkmaker. Trabzonspor won uiteindelijk na verlengingen met 1-2 en plaatste zich zo voor de kwartfinales.