Officieel: Thomas Meunier trekt naar de Turkse club Trabzonspor

De deal is beklonken: Trabzonspor neemt Thomas Meunier over van Borussia Dortmund. De 32-jarige rechtsback tekent voor anderhalf jaar in Turkije, waar Trabzonspor 4e staat.

Thomas Meunier landde gisteren al in Turkije en kreeg er een warm onthaal van de fans. Volgens verschillende media heeft hij aan de Zwarte Zee een contract van anderhalf jaar getekend bij Trabzonspor.

Meunier is niet de eerste Belg die er gaat voetballen. In het verleden verdedigden o.a. Jean-Marie Pfaff, Bernd Thijs en Hans Somers de kleuren van Trabzonspor.

Bij Borussia Dortmund had Meunier - mede door blessureleed - het lastig om een basisplaats af te dwingen. De laatste weken stond hij weer in de ploeg, maar een certitude was hij niet meer.

Die rol hoopt Meunier weer in te nemen in Turkije. Om zijn plaats in de Belgische EK-selectie af te dwingen? De laatste keer dat de rechtsachter voor de Rode Duivels speelde, was op het WK van 2022 in Qatar.