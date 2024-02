"We love you": Thomas Meunier krijgt warme ontvangst bij Trabzonspor, dat hem naar EK moet loodsen

Enkel de laatste handtekeningen ontbreken nog. Thomas Meunier (32) staat op het punt om aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te beginnen. De flankverdediger ruilt Dortmund in voor het Turkse Trabzonspor. Zet die move de deur richting Rode Duivels weer open?

"We love you Thomas", weerklonk door de aankomsthal in Trabzon.



Enkele tientallen supporters van Trabzonspor hebben Thomas Meunier met open armen verwelkomd in Turkije, waar de transfermarkt langer open is dan in andere Europese landen.

Door de latere deadline kon de Rode Duivel zo toch nog een oplossing vinden voor zijn moeilijke situatie bij Borussia Dortmund. Daar was Meunier deze zomer sowieso einde contract.

Het vierde seizoen in Duitsland bleek er eentje te veel te zijn voor Meunier. Door blessures en sportieve keuzes kwam de rechtsachter nog amper aan spelen toe bij de Bundesliga-club. Dat vertaalde zich ook in niet-selectie bij de nationale ploeg.

Bondscoach Domenico Tedesco riep Meunier nog op in zijn eerste interlandperiode (zonder speelminuten), maar liet hem vervolgens buiten de selectie.

"Ik heb maar één ding te doen: een club vinden en spelen of eindelijk speeltijd krijgen bij Dortmund", besefte Meunier enkele maanden geleden al.