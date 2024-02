Derdeklasser Rouen knikkert Monaco uit de Franse beker, Orban trapt Lyon naar de kwartfinales

Een 1/8e finale met een ferm Belgisch randje in de Coupe de France. Vanavond nam Lyon het op tegen Lille. Ofwel Gift Orban-Malick Fofana-Orel Mangala vs. Jonathan David.



En jawel, het was meteen een oude bekende van de Jupiler Pro League die de wedstrijd op gang schoot. Als een duiveltje uit een doosje dook Gift Orban - na een knappe counter - plots op voor de kooi van Lille-doelman Chevallier. Met een loepzuiver lobje opende hij zijn rekening voor Lyon. Goed begonnen is half gewonnen, zo blijkt. Rayan Cherki maakte er net na de rust 2-0 van. En hoewel Alexsandro meteen wist tegen te prikken, speelde Lyon het goed uit in het vervolg van de match.



Ook PSG, Valenciennes, Le Puy, Nice en Stratsburg gaan door naar de volgende ronde.