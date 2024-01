Met zijn 27e en 28e van het seizoen helpt Mbappé PSG naar 1/8e finales Coupe de France

Derdeklasser Orléans was dolblij toen PSG als tegenstander uit de loting kwam in de Coupe de France. Een stunt zat er evenwel nooit in. Sterspeler Kylian Mbappé sloeg na een kwartier al toe en nam na de rust alle hoop weg. Het Franse wonderkind zit dit seizoen alweer aan 28 goals. Met ook nog een assist van Mbappé op Gonçalo Ramos en een goal van de 17-jarige Senny Mayulu haalde PSG het met 1-4.