Philippe Clement, verkozen tot Coach van de Maand, staat voor sleutelperiode: "Het is een uitdaging"

Philippe Clement blijft indruk maken in Schotland. Onder leiding van de Belgische coach wonnen de Rangers al hun wedstrijden in januari. Als bekroning werd Clement verkozen tot Coach van de Maand. Het is de eerste keer dat hij deze prijs wint.

"Voor mij is het een collectieve prijs. Het toont dat de staff en de spelers goed werk leveren", steekt Clement de loftrompet op voor zijn team.



"In januari scoren we 11 doelpunten en krijgen er slechts 2 tegen. De uitdaging is nu om dit voort te blijven zetten."

Het Schotse parcours van de voormalige succescoach van Racing Genk en Club Brugge is ronduit indrukwekkend. Zo schreef hij al de League Cup op zijn naam en werd er in 15 competitiewedstrijden maar liefst 13 keer gewonnen.

Slechts één keer werd er verloren. Uitgerekend tegen grote rivaal Celtic moest Clement voor het eerst in de competitie het hoofd buigen.

Door deze sterke reeks zijn de Rangers intussen opgeklommen naar een 2e plaats in het klassement. Met een wedstrijd minder gespeeld, volgen de troepen van Clement op 3 punten van leider Celtic.

Om in de goeie flow te blijven zal Clement al zijn spelers nodig hebben. Naast de competitie zijn ook van de Schotse Beker en de Europa League een doel.

"We zijn het enigste team in de competitie dat nog op 3 fronten actief is. Het is een uitdaging, maar op deze manier krijgen ook andere spelers de kans om zich te tonen."

Een van deze spelers is Cyriel Dessers. Ook hij werd afgelopen maand in de bloemetjes gezet. Met 3 doelpunten en een assist werd hij door de eigen fans verkozen tot Speler van de Maand bij de Rangers.