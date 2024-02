Marouane Fellaini stopt definitief met voetballen: "Het was een ongelooflijk avontuur"

Marouane Fellaini debuteerde bij Standard onder Jan Boskamp, op een middenveld met ook nog Axel Witsel en Steven Defour.



Zijn enorme fysieke troeven, gekoppeld aan een meer dan bovengemiddelde techniek, bleven niet onopgemerkt en na 2 seizoenen verruilde hij Standard al voor Everton, voor net geen 20 miljoen euro.



In Engeland zou Fellaini helemaal ontbolsteren. Met zijn atypische stijl én met zijn vele - vaak belangrijke - doelpunten groeide hij uit tot een cultheld, ook bij Manchester United.

Met een FA Cup, League Cup en Europa League-beker lokte een bom geld Fellaini in 2019 naar de Chinese competitie. Met Shandong Luneng Taishan werd hij in 2021 kampioen en won hij 2 keer de beker.



Maar het meest drukte Fellaini zijn stempel bij de Rode Duivels. Soms als breekijzer, soms als afwerker. Zo maakte hij op het WK van 2018 de belangrijke gelijkmaker tegen Japan, in de 1/8e finales.



Kort na dat WK zei Fellaini de nationale ploeg al vaarwel, na 87 interlands waarin hij 18 keer scoorde.