Voetbalicoon Andrej Sjevtsjenko wordt voorzitter van Oekraïense voetbalbond

Sinds 2015 stond de UAF onder de leiding van Andrej Pavelko, die evenwel voor de rechter moet verschijnen in Oekraïne wegens beschuldigingen van verduisterd geld.



Op het kiescongres van de UAF stemde alleen Sjevtsjenko niet voor zichzelf, de 93 andere kiezers vulden zijn naam in.



Sjevtsjenko is een absolute vedette in Oekraïne. Hij is de topschutter aller tijden van Oekraïne met 48 goals in 111 interlands tussen 1995 en 2012. In 2003 won hij de Champions League met Milan, een jaar later kreeg hij de Ballon d'Or.



Na zijn actieve carrière werd hij coach. Van 2016 tot 2021 had hij de nationale ploeg van zijn land onder zijn hoede. Eind 2021 kwam hij aan het roer bij Genoa, maar dat duurde maar een paar maanden. Sindsdien bewandelde hij eerder het pad naast het veld.