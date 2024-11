Frank Lampard krijgt bij Coventry een herkansing in de Championship

Frank Lampard (46) heeft weer een job als T1 te pakken. De Chelsea-legende moet Coventry City uit het slop trekken. De club staat pas 17e in The Championship, de Engelse tweede klasse.

De trainersloopbaan van Frank Lampard verloopt behoorlijk wisselvallig. De voormalige Engelse middenvelder zette zijn eerste stapjes bij Derby County, Everton en twee keer bij Chelsea, maar een diepe indruk liet hij daar niet na.

Sinds juni vorig jaar zat hij zonder job, nu krijgt Lampard een nieuwe kans in de Engelse tweede klasse. Het Chelsea-icoon moet Coventry City reanimeren.

"Frank heeft zijn eerste ervaringen als coach opgedaan in de Championship en weet wat er nodig is om in deze competitie succesvol te zijn", toont de eigenaar zich tevreden met de nieuwe coach.