Blijft Van der Poel volgend seizoen weg uit het veld? "Als ik daardoor beter presteer op de weg, zal ik dat doen"

Met een 6e wereldtitel heeft Mathieu van der Poel (29) zijn nagenoeg perfecte cross-seizoen in stijl afgesloten. Maar zullen we de regenboogtrui volgende winter wel in het veld zien? "Mijn focus wordt meer en meer verlegd naar de weg", licht Van der Poel een tipje van de sluier.

Na Hoogerheide werd er vorig weekend al druk over gespeculeerd. Slaat Mathieu van der Poel de crosswinter volgend seizoen over? "Dat is een beslissing die ik natuurlijk niet alleen kan nemen. Maar we zullen het er wel over hebben binnen de ploeg", antwoordt Van der Poel. "Crossen in de winter is iets dat veel energie kost." "Buiten de wereldtitel en het plezier is er in het veld voor mij niet heel veel meer te winnen. Bovendien wordt mijn focus meer en meer verlegd naar de weg."

Over 2 weken weten we meer over mijn wegprogramma, nog niet over volgende winter. Mathieu van der Poel

Op de weg heeft Van der Poel wel nog wedstrijden die hij wil afvinken. "Als blijkt dat ik nog beter kan presteren (op de weg) door het veldrijden te skippen, dan zal ik dat doen." Wanneer neemt Van der Poel die beslissing met zijn entourage? "Over 2 weken weten we meer over mijn wegprogramma, maar nog niet over volgende winter", lacht de 6-voudige wereldkampioen in het veld.

