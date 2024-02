Mathieu van der Poel zet de kroon op het werk met 6e wereldtitel, brons voor Michael Vanthourenhout

Het WK veldrijden in Tabor heeft een logisch wedstrijdverloop en de verwachte winnaar gekregen: Mathieu van der Poel (29) heeft een 6e wereldtitel aan zijn erelijst toegevoegd. De Nederlandse topfavoriet koos na ruim 4 minuten het ruime sop. Joris Nieuwenhuis werd 2e, Michael Vanthourenhout scoorde een bronzen Belgische eerredder.

De vraag van 1 miljoen: wanneer zou Mathieu van der Poel aan zijn solo beginnen?

Een dappere Niels Vandeputte bleef in de openingsfase als een waakhond klitten aan het been van de Nederlandse superfavoriet.

Na een dikke 4 minuten was de beer toch los: Van der Poel versnelde buiten het oog van de camera's. Enkel Joris Nieuwenhuis kon de vliegende Hollander nog even in het vizier houden.

De Belgen waren al snel veroordeeld tot een strijd voor de bronzen medaille.

Vanthourenhout moest eerst nog zijn tenen uitkuisen om Ronhaar (de 3e oranje medaillekandidaat) bij te benen. Met zijn technische bagage kreeg hij de Nederlander toch op tijd klein.

Eventjes leek Vanthourenhout nog stiekem te mogen dromen van een zilveren kleurtje. Maar de kloof op Nieuwenhuis was te diep.

Een doemscenario zonder Belg op het podium werd vermeden.