Belgische profs verlaten Tabor met brons: "Het podium was het hoogst haalbare en is toch mooi"

Michael Vanthourenhout moest al van bij de start aan een lange inhaalrace beginnen. "Ik stond achter Lars (van der Haar) en hij schoot uit zijn pedaal", vertelde de bronzen medaille.

"Ik wist dat de start belangrijk was, want Mathieu (van der Poel) zou er iets proberen. Het is ambetant dat ik steeds op 45" bleef hangen."

"Anders zou ik meegedaan hebben voor de 2e plaats. Dat is spijtig, maar het podium is mooi."

Na de ceremonie klonk Vanthourenhout wat meer tevreden. "Op het WK telt maar 1 plaats, maar dit was het hoogst haalbare."

"Ik heb een uur tegen mezelf gestreden. Toen Lars uit zijn pedaal schoot, heb ik geprobeerd om me niet op te jagen."

"Ik ben aan mijn inhaaljacht begonnen en Joris (Nieuwenhuis) kwam nog in beeld, maar toen liep ik wel leeg."

"Ik voelde dat het wat op was. Ik was toen blij dat ik genoeg voorsprong op Pim (Ronhaar) had, want de tank was leeg."