Costa Ricaan die Van der Poel hinderde, werkt weer 15 uur per dag en gunt 2 Belgen wereldtitel: "Vriendelijke jongens"

Toeschouwers langs het WK-parcours in Tabor zullen Felipe Nystrom zondag niet naar voren kunnen schreeuwen. De Costa Ricaanse cultheld vertrok een week na zijn botsing met Mathieu van der Poel naar de VS. "Maar ik hoop dat ik volgend jaar kan terugkeren naar België om de cross in Namen te rijden."

Flashback naar de drukke kerstperiode. Publiekslieveling Felipe Nystrom wou tijdens de cross in Gavere een fan plezieren met een selfie. Maar net toen Nystrom zich weer op gang trok, kwam Mathieu van der Poel aangezoefd. Het kwam tot een bijna-botsing tussen beide veldrijders, waardoor Van der Poel niet anders kon dan zijn verwonderde collega een duw opzij te geven. De Costa Ricaan voelde zich schuldig en zat in zak en as.



Ondanks een warme oproep van Van der Poel om in België te blijven en zijn droom niet op te geven, pakte Nystrom een week later zijn koffers. "Ik wou graag blijven en het WK rijden, maar ik had niet genoeg geld meer", zucht de Costa Ricaan. "Na de cross in Gavere beslisten mijn geldschieters om de kraan dicht te draaien." "Of dat te maken heeft met de aanvaring met Van der Poel? Dat weet ik eerlijk gezegd niet."

100 werkuren per week

Met een lege portemonnee zat er voor Nystrom niets anders op dan weer aan het werk te gaan. "Ik werk als vertaler en tolk in de VS. 7 dagen op 7, tot wel 15 uur per dag", zegt de Costa Ricaan. "Vandaag begon ik om 5 uur 's morgens te werken Om 20.30 uur zit mijn werkdag erop en zal ik nog een anderhalf uur proberen te trainen." Want Nystrom droomt ervan om volgend jaar opnieuw op handen gedragen te worden door de Belgische veldritfans. "Als er 1 wedstrijd is die ik nog eens wil rijden, is het de Citadelcross in Namen. Waarom? Omdat Namen mijn eerste cross was in Europa met fans. Dat was een heel speciale ervaring."

Ik droom ervan om de oudste Costa Ricaanse kampioen ooit te worden op de weg. Felipe Nystrom

De fiets haalde Nystrom destijds uit het slop. Misbruikt tijdens zijn jeugd, dakloos geworden door zware verslavingen en nadien 7 zelfmoordpogingen ondernomen. Fietsen hielp er hem weer bovenop. Op zijn 40e heeft Nystrom nog enkele dingen die hij wil afvinken. "Ik zou over enkele maanden graag de oudste Costa Ricaan zijn die de nationale titel op de weg wint." "Daarnaast wil ik ook graag mijn ervaring doorgeven aan de jeugd. Bijvoorbeeld aan mijn landgenoot Joseph Ramirez (die meedoet aan het WK veldrijden bij de beloften)." "Joseph is een ruwe diamant met heel veel talent. Ik hoop dat iemand de kans aangrijpt om die diamant te polijsten."

Dankbaarheid voor Iserbyt en zijn vrouw