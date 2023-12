Mathieu van der Poel neemt Costa Ricaan niets kwalijk na botsing: "Ik hoop dat hij droom niet opgeeft en hier blijft"

"Ik voel mij verschrikkelijk. Het was 1.000% mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen - het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over."



De Costa Ricaan Felipe Nystrom zit in zak en as omdat hij na het nemen van een selfie een ontketende Mathieu van der Poel hinderde in Gavere.

"Normaal had ik de middelen om verder te gaan tot het WK. Maar nu ga ik gewoon volgende week vertrekken. Mijn fout van gisteren is te groot", trok Nystrom het boetekleed aan.