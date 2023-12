Costa Ricaanse cultheld die Van der Poel hinderde ontroostbaar: "Volgende week vertrek ik, mijn fout is te groot"

Niemand die vannacht slechter sliep dan Felipe Nystrom (40). De Costa Ricaan is een publiekslieveling in het veldrijden, maar bracht gisteren bijna een ontketende Mathieu van der Poel ten val. "Hij had me nog harder moeten duwen", baalt Nystrom, die zijn seizoen nu vroegtijdig wil stopzetten. "Ik hoop vooral dat Mathieu geen haatberichten krijgt."

Tv-kijkers zien hem zelden in beeld - tenzij hij gedubbeld wordt - maar voor trouwe veldritbezoekers is Felipe Nystrom een amusante attractie achteraan.

Dat bleek gisteren nog maar eens tijdens de Wereldbeker in Gavere. Wanneer Nystrom passeerde, ging de ambiancemeter stevig de hoogte in - bekijk zeker eens onderstaande beelden.

Wanneer we dinsdagavond contact opnemen met de Costa Ricaan is hij ontroostbaar over het voorval.

Overmeesterd door een enorm gevoel van schuldbesef maakt hij wel honderd keer zijn excuses over aan Van der Poel.

"Ik voel me verschrikkelijk", stuurt Nystrom eerst in een spraakbericht.

"Het was 1.000% mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen - het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over."

Vooral de gedachte dat Van der Poel negatieve publiciteit zou krijgen, vreet aan de veldritexoot - naast een gouden hart heeft Nystrom ook een tere ziel.

"Ik ben bezorgd om het feit dat Mathieu misschien haatberichten krijgt", benadrukt hij meermaals.

"Sommige mensen sturen me dat ik dom ben, maar anderen zeggen dat Van der Poel gemeen was en mij niet hoefde te duwen. Het is afschuwelijk dat hij een negatieve impact zou ervaren door een situatie waar ik hem in bracht. (zucht) Ik wou dat ik Mathieu in de ogen kon kijken om te zeggen hoezeer het mij spijt."