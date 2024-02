Dreigt doemscenario voor Belgen zonder wereldtitel en zonder medaille bij elite op WK veldrijden?

Zwartkijkers voorspellen dat België in Tabor een van zijn slechtste WK's zal beleven. Stel dat hun glazen bol klopt en er geen Belg wereldkampioen wordt en er ook geen Belgen op het podium bij de elite staan? "Dan is dat een momentopname", sust zowel bondscoach Sven Vanthourenhout als commentator Ruben Van Gucht.

"De Nederlander Tibor del Grosso is wel een serieuze kanshebber. Maar het zal voor ons Belgen wel in die categorie moeten gebeuren."

"Bij de jeugd hebben we de voorbije jaren wisselend succes gehad omdat de internationalisering daar groter is. Wat toch opvallend blijft voor een discipline die niet olympisch is", stelt Van Gucht vast. "Moeten we daarvoor bloemetjes gooien naar die federaties of gaat het om individuele talenten?"

De vaststelling is wel dat België in de jeugdcategorieën dit jaar geen topfavoriet in huis heeft.

Vreest Van Gucht voor een doemscenario bij de mannen elite zonder Belg op het podium?



"Ik begrijp wel waarom mensen denken dat zo'n scenario mogelijk is. Wout van Aert is er niet bij en de Nederlanders Ronhaar, Van der Haar en Nieuwenhuis hebben een seizoen lang min of meer hun vorm vastgehouden."



Bij de Belgen is het een ander verhaal. "Laurens Sweeck heeft een offseason achter de rug. Michael Vanthourenhout kende een heel wisselvallig seizoen en Thibau Nys in zekere zin ook."

"Maar met Eli Iserbyt hebben we in mijn ogen wel de man die de eerste is die onder de grote Van der Poel staat."

Mocht het doemscenario zonder Belg op het podium zich toch voltrekken, is dat volgens Van Gucht een momentopname.



"Bij de mannen hebben we genoeg redenen om hoopvol te zijn voor de toekomst, meer dan bij de vrouwen. Hoewel we met Fleur Moors een topper in spe hebben. Maar dat is er dan ook maar weer eentje."