BEKIJK: Emotionele Zdenek Stybar valt in armen van gezin na de finish: "Ben zelfs dankbaar voor platte band"

Mooier kan je niet afscheid nemen. Zdenek Stybar moest in zijn laatste koers vrede nemen met een 31e plaats, maar het eresaluut was veel belangrijker dan de ereplaats. De Tsjech reed met tranen in de ogen zijn laatste koers uit: "Ik moet zelfs dankbaar zijn voor die platte band."

Dat besefte ook de Tsjechische publiekslieveling na afloop: "Misschien had ik nog één jaar kunnen koersen, maar ik kon me geen mooier einde voorstellen dan vandaag. Renners zijn altijd bezig met een afscheidskoers organiseren... Maar hier waren alle Belgen én Tsjechen aanwezig. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Vooral de laatste ronde van Stybar leverde mooie beelden op. Door materiaalpech kon de publiekslieveling daar nog extra van genieten.

"Ik ben nog platgereden in de slotronde", lachte Stybar. "Misschien moet ik daar zelfs dankbaar voor zijn. Want door die platte band reed ik heel traag en kon ik er meer van genieten. Het was speciaal en emotioneel. Zeker de laatste ronde had ik het moeilijk."