Historisch, Kim Meylemans glijdt naar goud op het EK skeleton!

vr 2 februari 2024 16:45

Kim Meylemans heeft geschiedenis geschreven. De 27-jarige wintersportatlete kroonde zich in Letland als allereerste Belgische tot Europees kampioene in het skeleton. "Echt zot", reageert ze.

In het skeleton liggen de deelneemsters met hun buik op een slee en hun gezicht naar voren. Kim Meylemans, opgegroeid in Duitsland, is een van de waaghalzen die op die manier naar beneden duikt op een bobsleebaan. De 27-jarige atlete behoort tot de wereldtop, maar een wedstrijd winnen op het allerhoogste niveau lukte haar nog niet. Tot vandaag. Op de technische baan van Sigulda in Letland was ze de snelste Europese.

Meteen na de finish krijgt Kim Meylemans felicitaties van haar Braziliaanse vriendin en skeletoni Nicole Silveira.

Kim Meylemans legde de basis voor het goud in de eerste afdaling. Met 51'64" zette ze de sterkste tijd neer. In de tweede run had Meylemans het moeilijker. Foutloos afdalen is nagenoeg onmogelijk op de wilde piste van Sigulda, maar met de 6e chrono (51"74) slaagde ze er net in om haar concurrentes voor te blijven.

Olympisch kampioene Hannah Neise uit Duitsland strandde op 3 honderdsten van Meylemans, de Britse skeletoni Amelia Coltman werd 3e op 11 honderdsten.

De uitslag van het Europees kampioenschap skeleton.

De stand na de eerste afdaling.

2e in de Wereldbeker skeleton

De wedstrijd in Letland telde ook mee voor de Wereldbeker. Na 6 van de 8 manches staat Kim Meylemans op de 2e plaats. De Nederlandse topper Kimberley Bos, 5e op het EK, voert het klassement aan. De komende weken gaat Meylemans nog aan de slag in Altenberg (Dui) en Lake Placid (VS). Over 3 weken is er het WK in Winterberg (Dui).