Kersvers Europees kampioen Kim Meylemans geniet na van "wilde dag": "Wat een beest van een baan"

Zelf lijkt ze het nog niet goed te beseffen, maar Kim Meylemans kroonde zich gisteren als eerste Belgische ooit tot Europees kampioen skeleton. Na een dag waar ze haar vriendin en ploeggenote - die ongedeerd bleef - zag crashen, was de ontlading duidelijk groot. "Dit is heel speciaal voor mij", glunderde ze na.

"Dit is toch een mijlpaal voor mij. Zeker als je kijkt naar het deelnemersveld, dat nog nooit zo breed en zo sterk geweest is. Heel speciaal allemaal."

Maar toen sijpelde het besef binnen: het was de Canadese (!) Mirela Rahneva die 28 honderdsten beter deed. "Dat ik toch nog het Belgische volkslied mocht horen als winnares, was natuurlijk extra bijzonder."

"Ik was eigenlijk al superblij met mijn tweede plaats", vertelt Meylemans.

Na een uitstekende eerste run stond Meylemans eerste, maar een moeilijkere tweede run op de slinkse baan van Sigulda kostte haar een plaatsje in het algemene klassement van de wereldbeker in Letland, die ook fungeerde als Europees kampioenschap.

"Ik kan het nog steeds niet goed geloven", grijpt de kersverse Europese kampioene skeleton zich naar de haren. "Ik had het eerst ook helemaal niet door, eigenlijk."

De ontlading bij Meylemans was groot.

Toch lagen vreugde en verdriet gisteren zeer dicht bij elkaar voor Meylemans. "Het was een wilde dag", vertelt ze zelf.

Na haar eerste uitstekende run zag onze landgenote haar vriendin en ploeggenote Nicole Silveira crashen. "Dat was mentaal toch even een moeilijk moment. Zeker omdat ik nog aan mijn tweede run moest beginnen."



Silveira hield er geen zware verwondingen aan over, maar het beeld kwam toch binnen bij Meylemans en co.

"Het heeft ons team echt geraakt en ik was droevig voor haar, maar het hielp me ook wel beseffen dat die gevaarlijke bocht een cruciaal punt was."