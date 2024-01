Kim Meylemans flirt met eerste WB-zege ooit, maar op het einde valt ze nog stil

Net geen eerste Wereldbekerzege ooit voor Kim Meylemans. De Belgische skeletoni was in de eerste reeks in Lillehammer de snelste van het pak, maar door een mindere finish in de tweede reeks viel ze nog terug naar de 5e plek.

Drie keer stond Kim Meylemans in haar carrière al eens op het podium van een Wereldbeker skeleton, telkens op de derde plaats. In Lillehammer kwam daar bijna een eerste zege bij.



Meylemans daalde de voormalige olympische baan van Lillehammer als snelste af in de eerste reeks, weliswaar met slechts een kleine buffer tegenover haar concurrenten.



Die buffer bleef ook lange tijd op de tabellen staan in haar tweede run, al werd die steeds een beetje kleiner vanaf het tweede deel. Bij het laatste checkpunt stond Meylemans nog in het groen, aan de finish knalde het rood.



Ondanks de teleurstelling leek Meylemans zich vrij snel bij de zaak neer te leggen. Ze moet het doen met een vijfde plaats in het klassement, de Duitse Hannah Neise won. Aline Pelckmans, de tweede Belgische, eindigde net buiten de top 20.