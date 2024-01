Seppe Smits opvolgen wordt een uitdaging: "Kleine Aziaten leggen lat steeds hoger"

Smits: "Nu springt de top 3 in de Wereldbeker een 1.800, dat is al 5 keer om je as. Op 15 jaar tijd zijn de tricks dus bijna verdubbeld wat het aantal rotaties betreft."

"Ze leggen de lat steeds hoger", ziet Smits. "Snowboarden is een relatief jonge sport en daarom nog in volle ontwikkeling. Er komen non-stop nieuwe tricks bij."

In zijn begindagen moest Seppe Smits het vooral opnemen tegen Europese of Amerikaanse snowboarders, nu zijn het stilaan de Aziaten die het niveau bepalen.

En de sky is momenteel the limit, weet Seppe Smits.

"Omdat we de laatste jaren steeds veiliger kunnen trainen. In Genk hebben we een schans staan met een big air waar we veilig kunnen landen", legt hij uit.

Ook in Azië hebben ze die big airs liggen om hun nieuwe tricks te oefenen. "Ze zwemmen daar ook in het talent", gaat Smits voort.

"Veel Aziatische snowboarders komen uit de gymwereld. Op jonge leeftijd gaan ze de turnhal in, de atleten die de top niet kunnen bereiken, laten ze proeven van andere sporten."

Zoals het snowboarden. Smits: "Met hun klein gestalte beschikken ze over een fysiek voordeel in de lucht. Ze draaien makkelijker en sneller om hun as."

"Alleen de controle over hun plank is vaak een werkpunt bij de Japanners en de Chinezen", merkt Smits op. "Dat zie je in de aanloop naar de jumps."