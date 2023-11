Een opoffering die alpineskiër Sam Maes nog niet kan maken. "Ik wil ooit een topper worden in de Wereldbeker, daarom is het voor mij heel belangrijk om alle Wereldbekerwedstrijden mee te doen. En het is momenteel ook nog niet efficiënt genoeg om elektrisch te rijden", zegt hij.

De problematiek leeft wel bij de wintersporters. Begin 2023 ondertekenden 500 professionele wintersporters een open brief waarin ze van de Internationale Ski en Snowboardfederatie (FIS) meer klimaatactie vroegen. Onder meer meervoudig olympisch kampioene Mikaela Shiffrin zette er haar krabbel onder.

Vooral het feit dat de sneeuw steeds later valt, maar de wedstrijden even vroeg beginnen, is een doorn in het oog. Ook Sam Maes is er voorstander van om pas eind november aan het seizoen te beginnen. "Zo hoeven we in de zomer niet naar Nieuw-Zeeland of Zuid-Amerika te gaan en kunnen we in onze eigen regio blijven om te trainen."

Ook Seppe Smits vraagt om de kalender aan te passen. "In oktober werd er nog gletsjerijs afgeschraapt om een piste aan te leggen. Ze proberen de seizoenen aan te passen, maar we kunnen beter de kalender aanpassen. De aarde veranderen zal niet lukken."

En die ingreep is dringend, beaamt klimaatexpert Pieter Boussemaere (Vives Hogeschool). "De laatste twee jaar is in Zwitserland al 10 procent van het eeuwige ijs verdwenen. Tegen 2050 zullen we een chronisch gebrek aan sneeuw hebben in de Alpen."

Als ijskoude waarschuwing kan het wel tellen.