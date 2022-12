De olympische rol van het klimaat: IOC stelt toewijzing van Winterspelen 2030 uit

Met het uitstel krijg de selectiecommissie meer tijd om alle factoren te onderzoeken en overleg te plegen met experts en organisaties, zo laat het Internationaal Olympisch Comité weten.

Het IOC wil onder meer nagaan welke gevolgen de opwarming heeft op duurzame wintersport. Verder wordt overlegd over het idee om de Winterspelen te laten roteren tussen bepaalde steden en regio's en ligt een plan op tafel waarbij kandidaat-organisatoren moeten aantonen dat ze op hun locatie gedurende een periode van 10 jaar temperaturen onder nul kunnen garanderen.

Het gaat evenwel allemaal nog om plannen, nog niets is in steen gebeiteld. Hetzelfde geldt voor een mogelijke gelijktijdige toekenning van de Winterspelen 2030 en 2034.

Tot dusver hebben 3 steden hun interesse laten blijken voor 2030: Salt Lake City (VS), Sapporo (Jap) en Vancouver (Can). De volgende Winterspelen vinden in 2026 plaats in het Italiaanse Milaan en Cortina d'Ampezzo.