Snowboarder Seppe Smits neemt in maart afscheid van internationale toneel: "Sluit belangrijk hoofdstuk af"

Snowboarder Seppe Smits is bezig aan zijn afscheidstournee op het internationale circuit. De wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Silvaplana op 21 maart wordt de laatste uit zijn carrière. "Ik sluit een belangrijk hoofdstuk af", zegt de 32-jarige Smits.

Seppe Smits werd in zijn carrière 2 keer wereldkampioen in de slopestyle (in 2011 en 2017) en haalde ook 3 keer het podium in de big air (2x zilver, 1x brons). Hij nam 2 keer deel aan de Olympische Winterspelen, in 2014 in het Russische Sotsji en 4 jaar later in het Zuid-Koreaanse PyeongChang, maar kon daar geen potten breken. Smits schreef 2 keer de wereldbeker big air op zijn naam (in 2013 en 2015), won 4 WB-manches en stond op het podium van de prestigieuze X Games in de Verenigde Staten. "Seppe is het levende bewijs dat je vanuit ons vlakke land, met de juiste training en inzet, ook in sneeuwsport resultaten kunt neerzetten", zegt Sebastiaan Staudt, bondscoach van de Ski & Snowboardfederatie. "Het parcours en palmares van Smits is er dan ook een om trots op terug te blikken en een inspiratie voor talloze jongeren."

Smits kende ook zijn deel van blessureleed, zo miste hij de Winterspelen van Peking 2022 door een sleutelbeenbreuk. Intussen is hij vaak de oudste snowboarder aan de start van competities. Vandaag werd hij op de wereldbekermanche in het Zwitserse Laax uitgeschakeld in de kwalificaties van de slopestyle. Smits was er 3 jaar ouder dan de volgende ancien aan de start. "Tot nu stond mijn hele leven volledig in het teken van snowboarden. Die sport zal wellicht altijd deel blijven uitmaken van mijn toekomst, maar als atleet sluit ik eind dit seizoen een belangrijk hoofdstuk af", zegt Smits over zijn nakende afscheid. "De jonge riders trekken het niveau elk jaar omhoog, met nieuwe tricks en meer rotaties dan ooit. Bovendien komt de concurrentie steeds vaker uit Azië: Japan en China zijn nu grootmachten in het snowboarden, een rol die vroeger vooral voor de VS, Canada en Noorwegen was weggelegd."

Seppe Smits heeft intussen al de basis gelegd voor een leven na de topsport. Hij is actief als spreker op events of voor bedrijven en als designer van duurzaam gemaakte snowboards vervaardigd in Malmedy, nabij de Belgisch-Duitse grens.

"Sustainability is een van de topics waarmee ik verder aan de slag wil", geeft Smits mee. "Tijdens mijn carrière heb ik de impact van klimaatveranderingen aan aan den lijve ondervonden. Op dat vlak wachten ons nog heel wat uitdagingen!"

Volgens Sneeuwsport Vlaanderen zal er ook een documentaire worden gemaakt over de "onwaarschijnlijke carrière" van Seppe Smits.