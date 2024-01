Elise Mertens mept zich voorbij Sloane Stephens naar de 1/8e finales in Brisbane

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van het WTA-toernooi in Brisbane. Mertens versloeg woensdag in de 2e ronde de Amerikaanse Sloane Stephens na een driesetter.

Elise Mertens was als 13e reekshoofd vrij in de 1e ronde en speelde tegen Sloane Stephens (WTA-47) haar eerste wedstrijd van het nieuwe jaar.

Voor Mertens en Stephens was het hun 4e confrontatie op het profcircuit. De Amerikaanse had het mentale overwicht nadat ze de laatste 2 onderlinge duels gewonnen had en stak ook vandaag de 1e set op zak.

Maar Mertens toonde veerkracht en knokte zich terug in de wedstrijd. Met 2 breaks stoomde ze vlot naar winst in de 2e set.

Bij het begin van de beslissende 3e set moest ook Mertens haar service inleveren, maar het antwoord mocht er zijn. Onze landgenoot ging op haar beurt 2 keer door de opslag van Stephens.

Die klap kwam de US Open-laureate van 2017 niet meer te boven. In de 9e game wist ze nog 2 matchpunten te redden, maar bij de 3e wedstrijdbal was het wel raak voor Mertens.

In de 1/8e finales neemt Mertens het op tegen 2e reekshoofd Elena Rybakina.