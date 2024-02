Sanne Cant droomt van WK-medaille in mixed relay en verrast: "Dit is niet mijn laatste WK"

Na haar 15e Belgische titel verklapte Sanne Cant (33) dat ze nooit meer aan de start van het BK veldrijden zou komen. Tabor daarentegen is niet haar laatste WK. "Ik zou er graag een medaille bij hangen in de kast", blikt Cant vooruit naar de mixed relay.

"Ik ga volgend crossseizoen afmaken tot eind februari. Daar past het WK (in Liévin) nog in."

"Neen, normaal is het de bedoeling om volgend jaar ook nog wel het WK te rijden", zegt Cant voor haar vlucht naar Tabor.

"Het zou jammer zijn om volgend seizoen Belgisch kampioen te worden en dan een maand later definitief te stoppen met crossen. Dit was mijn laatste BK veldrijden", onthulde Sanne Cant 3 weken geleden na haar 15e Belgische titel. Betekent dat dat Tabor dit weekend ook haar laatste WK veldrijden wordt?

De honger is ondanks het naderende einde toch nog groot.



"Ik hoop morgen een medaille te halen in de team relay. Voor mij is dat misschien wel de belangrijkste wedstrijd in het weekend", zegt Cant met vuur in haar ogen.

"Ik heb opnieuw de conditie te pakken waar ik al enkele jaren naar op zoek was.

Maar we moeten eerlijk zijn: als ik zaterdag in de top 5 kan eindigen (bij de vrouwen elite), dan heb ik een topcross gereden."

"Als we vrijdag op het podium eindigen, dan kan ik er een medaille bij hangen in de kast. Die medaille zit er zaterdag niet in."