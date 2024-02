Superieure Fem van Empel verlengt wereldtitel, opnieuw volledig Nederlands podium

Na 100 seconden was het broodje van Fem van Empel al gebakken. De superfavoriete was meteen 10 meter los. De rest wist al hoe laat het was.

De modder, de trappen, de afdalingen en de bultjes, Van Empel verteerde ze allemaal zonder pufje.

Enkel toen ze in de materiaalpost een kakelverse fiets onder haar zitvlak geschoven kreeg, trok ze een grimasje.

Gelukkig was er nog Laura Verdonschot, die spanning blies in de strijd voor de 5e plaats.

Onze landgenote trok haar jagerspak aan en rolde in de slotronde nummer 5 Sara Casasola op.

Verdonschot eigende zich zo de titel van eerste niet-Nederlandse toe, want met Van Empel, Brand, Pieterse en Alvarado kleurde de top 4 helemaal oranje.

Sanne Cant kwam nooit in het stuk voor en moest vrede nemen met de 14e plaats. Ook Marion Norbert Riberolle (16e) en Alicia Franck (20e) speelden een figurantenrol.