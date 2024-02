Fem van Empel jongste tweevoudige wereldkampioene ooit: "Ik ben mentaal enorm gegroeid"

Fem van Empel heeft met veel overmacht haar wereldtitel veldrijden verlengd. Stond ze in het begin van het seizoen "soms nog onzeker" aan de start, dan blaakte ze in Tabor van het zelfvertrouwen. "Mijn mental coach heeft me wat tips gegeven."

"Of het mijn bedoeling was om zo snel weg te rijden? Ik heb gewoon de juiste lijnen gereden en kon mijn ding doen. Als je dan wat voorsprong pakt, weet je dat het moeilijk wordt voor de tegenstand om terug te komen."

Van Empel straalde enorm veel rust uit. Is dat een extra wapen in haar arsenaal? "Ik denk dat ik naast mijn fysieke capaciteiten mentaal enorm gegroeid ben", zei ze.

"In het begin van het seizoen stond ik nog een paar keer onzeker aan de start, maar het is een leerproces. Ik kan er nu wel mee omgaan."

"Hoe dat komt? De mensen om me heen hebben veel vertrouwen in me. Mijn mental coach heeft me ook tips gegeven waardoor ik met de druk kan omgaan. En soms moet je eens tegen de lamp lopen om het te leren."

Het indrukwekkende seizoen in het veld doet het beste verhopen voor het wegseizoen. "Ik start in Gent-Wevelgem en rij ook de Ronde van Vlaanderen", aldus Van Empel.

"Het zou mooi zijn om ook daar de finales al te kunnen kleuren, maar ik ga eerst genieten van deze wereldtitel. Eerst genieten en dan probeer ik daar ook scherp te zijn."