"2 jaar geleden zat ik op VDAB-site te zoeken naar werk", Laura Verdonschot fietst frustraties van zich af met 5e plek op WK

za 3 februari 2024 16:15

Met de 5e plaats was Laura Verdonschot de eerste niet-Nederlandse in de uitslag van het WK veldrijden. "2 jaar geleden dacht ik nog aan stoppen. Ik had nooit verwacht dat ik hier nu zou staan", glundert onze landgenote vanuit Tabor.

Alsof ze zelf net wereldkampioene was geworden. Zo kwam Laura Verdonschot met gebalde vuist over de streep op het WK als nummer 5. Wat ging er allemaal achter dat gebaar schuil? "Heel veel frustraties van de voorbije jaren en een gemiste Belgische titel." "2 jaar geleden wou ik nog stoppen met koersen. Ik heb toen vaak op sites van de VDAB gescrold om te gaan werken omdat ik het echt wel beu was." De crossmoeheid kwam er na de hoge verwachtingen die Verdonschot toegemeten kreeg na het BK van 2017. Als 21-jarige belofte maakte ze toen Sanne Cant in Oostende het leven zuur tot in de slotronde.

De grond inboren

Door fysiek leed en druk kon Verdonschot na Oostende 2017 de verwachtingen daarna niet meer inlossen. "Ik heb eerst gesukkeld met mijn lichaam, daarna was ik overtraind."

"Mensen zien alleen maar wat ze op tv zien, maar weten niet wat een renner doormaakt. Het is heel gemakkelijk om iemand de grond in te boren zonder te weten wat er aan de hand is."

"Ik moet eerlijk zijn dat ik zelf niet meer had gedacht dat ik ooit nog aan de start van het WK veldrijden zou staan."

Een teamwissel 2 jaar geleden zorgde voor de ommekeer. "Ik kwam in een groep meisjes terecht die amper een koers konden uitrijden maar na de cross wel altijd met een smile op hun gezicht rondliepen."

"Ik was die lach kwijt, maar kreeg die dankzij hen terug. Ik ben beginnen te focussen op mezelf (en niet op de druk van buitenaf). Daardoor ben ik gegroeid als persoon en als atleet."

What's next? "Ik heb het gevoel dat ik alleen maar gegroeid ben dit seizoen, ik hoop volgend jaar ook nog stappen te zetten", besluit een dolgelukkige Verdonschot.