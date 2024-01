Ziek en rugproblemen: geen ideale aanloop voor Pieterse en Alvarado richting WK in Tabor

ma 29 januari 2024 10:51

Bij de vrouwen lijkt Fem van Empel de topfavoriete om zichzelf zaterdag op te volgen als wereldkampioene in het veld. De Nederlandse won gisteren in Hoogerheide. Twee concurrentes, Puck Pieterse en Ceylin Alvarado, kwamen er niet in het stuk voor. Wat is er aan de hand met hen?

Een 8e plaats op 1'14" voor Puck Pieterse, een 15e plaats op 2'02" voor Ceylin del Carmen Alvarado. Het is niet meteen een uitslag die de twee Nederlandse vrouwen extra moed geeft om titelverdedigster Fem van Empel zaterdag in Tabor te bestoken. "Ik ben woensdag op stage ziek geworden en ben twee dagen ziek geweest", kwam Pieterse in Hoogerheide bij Wielerflits met een valabele verklaring. "Ik wilde het aankijken hoe het aanvoelde. Ik kon wel weer eten en wilde het proberen. Ik kom er ook echt overheen." "Bij de start ging het wel goed, maar je kan je niet verstoppen en dan zak je er een beetje doorheen. Ik wilde daarna niets forceren en mijn eigen koers rijden. Er zat geen versnelling meer op, helaas.”

Het gaat zoals het gaat. Voor hetzelfde geld heb ik straks een superdag. We gaan het zien. Zeker op een kampioenschap kan alles gebeuren. Puck Pieterse

Pieterse klonk ondangs de tegenslag al bij al nog optimistisch. "Ik heb de laatste dagen veel gerust", zag ze ook een voordeel. Maar zaterdag wacht natuurlijk wel al het WK. "Zonde, ik heb eigenlijk nooit zo’n lange periode gehad waarin ik kwalitatief minder kon trainen. Ik ga niet per se met een goed gevoel naar het WK, maar ik sta open voor alles." "Het gaat zoals het gaat. Voor hetzelfde geld heb ik straks een superdag. We gaan het zien. Zeker op een kampioenschap kan alles gebeuren.” “Ik heb nooit slecht gereden in Tabor. Het is een heel vette ronde, met snelheid, techniek en wat klimmen. Dat is een ronde die mij ligt.”

Puck Pieterse werd gisteren 8e.

Rug hindert Alvarado opnieuw: "Ik doe er voldoende aan"

Ceylin del Carmen Alvarado werd als winnares van de Wereldbeker gehuldigd, maar een 15e plaats gaf ook haar niet echt een vertrouwensboost. Bij onze Nederlandse collega's gaf ze aan dat haar rug - niet voor het eerst - opspeelt. "Je baalt en het is dubbel. Bij een slechte dag rijd je sowieso door, vind ik. Maar met de rug is het iets moeilijker." "Ik heb op mijn eigen tempo doorgereden. Of dat de beste keuze is geweest, zullen we wel zien. Wat ik nog kan doen? Het heeft gewoon tijd nodig. Ik doe er voldoende aan."