BEKIJK: Leiden-speler Luuk van Bree imponeert met full court buzzer-beater

In de FIBA Europe Cup heeft Leiden-speler Luuk van Bree gisteravond voor het hoogtepunt van de speeldag gezorgd. Vlak voor de zoemer van het rustsignaal gooide hij in een ultieme poging het volledige veld over en tot groot jolijt van het thuispubliek plofte de bal door het netje. Leiden won de wedstrijd tegen Varese uiteindelijk ook met 81-77. Bekijk hier de opmerkelijke buzzer-beater.