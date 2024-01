Basketbal Vlaanderen noemt geweld tegen scheids "onaanvaardbaar", Willebroek neemt ploeg uit competitie

ma 29 januari 2024 14:35

Onaanvaardbaar. Zo noemt Basketbal Vlaanderen het geweld in Willebroek tegen de scheidsrechter die in elkaar geslagen werd. CEO Koen Umans is scherp voor de daders en neemt de ref in bescherming. "De slachtoffers van dit geweld moeten we bijstaan op mentaal vlak", klinkt het. Willebroek zelf heeft de ploeg intussen uit competitie gehaald.

“Geen enkel geval van agressie kan getolereerd worden en bovenal staat de integriteit van scheidsrechters buiten kijf”, zegt Koen Umans, CEO van Basketbal Vlaanderen. "Via onze rechtelijke raad is een onderzoek opgestart en zullen de daders desgevallend ook een straf opgelegd krijgen. Voor dergelijke gevallen kan dat gaan van een schorsing van 6 maanden tot onbepaalde duur of schrapping van het lidmaatschap." "Daarnaast kan de scheidsrechter in kwestie ook een aangifte doen bij de politie en wordt via die weg een gerechtelijke procedure opgestart. Als federatie willen we in eerste instantie de officials die slachtoffer werden van dit geweld in bescherming nemen en hen bijstaan op mentaal vlak." "Daarnaast willen we een duidelijk signaal sturen dat dit soort gedrag onaanvaardbaar is op en rond het basketbalveld", is Umans scherp.

Het is de verantwoordelijkheid van de hele basketbalcommunity om het imago van onze sport hoog in het vaandel te houden. Koen Umans

"Gelukkig is fysiek geweld ten opzichte van officials een uitzondering in onze sport", vervolgt de CEO. "In de voorbije twee seizoenen is dit binnen Basketbal Vlaanderen het enige dergelijke geval dat gemeld werd bij onze rechtelijke raad. Op nationaal niveau werd vorig seizoen één zo’n geval opgetekend." "Het is de verantwoordelijkheid van de hele basketbalcommunity om het imago van onze sport hoog in het vaandel te houden. Zowel clubs, spelers, officials, supporters en federatie moeten samen werk maken van een positief sportklimaat." Die moet er komen na een gerichte campagne. "We roepen bij deze dan ook op dat iedereen hierbij zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Als federatie werken we daarvoor aan een grotere communicatiecampagne en tools rond positief supporteren", aldus Umans.

Willebroek haalt ploeg uit competitie