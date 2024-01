BNXT League: Oostende wipt naar leiding na felbevochten zege tegen Kortrijk

Kangoeroes Mechelen heeft zaterdagavond voor eigen publiek een zware thuisnederlaag geleden. Brussels kwam met 58-79 winnen in de Winketkaai.



Bij de rust (26-48) stond er al een verschil van 22 punten op het scorebord. Die kloof werd in het 3e quarter nog uitgediept tot 30 punten. Pas in het slotkwart kon de thuisploeg nog wat milderen.



In de stand schuift Brussels door de zege op naar de 4e stek. Mechelen is de nummer 7.