BNXT League: Oostende boekt logische overwinning op het veld van Bergen

Oostende heeft zaterdagavond zijn 13e zege in 15 wedstrijd behaald. De kustploeg won met 76-85 op het veld van Bergen.



Bergen kon bij de rust (35-41) de kloof nog beperken, maar zakte in een sterke 3e quarter (12-25) van Oostende door het ijs. Ondanks een remonte in het slotkwart moest de thuisploeg de winst aan de bezoekers laten.



In de stand moet Oostende Antwerp Giants boven zich dulden, maar de regerende kampioen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.