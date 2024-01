Hugo Broos na Afrika Cup-stunt tegen Marokko: "Het geloof begint te komen in Zuid-Afrika"

Zeven jaar nadat hij Kameroen naar een verrassende eindwinst geloodst had, is Hugo Broos opnieuw een mooi sprookje aan het schrijven op de Afrika Cup. Met Zuid-Afrika staat de Belgische trainer in de kwartfinales. "Het vertrouwen is groot en het geloof begint te groeien", vertelt Broos aan Sporza.

"Voor een land als Zuid-Afrika is dit een heel grootse prestatie", vertelt Broos vanuit gastland Ivoorkust. "Marokko is de nummer 4 van het voorbije WK en het eerste Afrikaanse land op de FIFA-ranking. Zij waren dé grote favoriet om dit toernooi te winnen."

Heel wat grote landen waren al gesneuveld op de Afrika Cup en daar kwam gisteren ook nog eens Marokko bij. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos toonde in de 1/8e finales geen medelijden met de topfavoriet en treft zaterdag Kaapverdië in de kwartfinales.

Door de stunt tegen de Marokkanen is ook het enthousiasme in Zuid-Afrika exponentieel gegroeid. "Iedereen begint te voelen dat we misschien wel eens de finale zouden kunnen halen. Het geloof begint te komen en dat geeft de ploeg ook heel veel energie. Zij beginnen er ook in te geloven", stelt Broos vast.

Maar moeilijk kan ook, al had Zuid-Afrika tegen Marokko ook wat meeval toen Hakimi de penalty voor de 1-1 miste. "Op een moment dat wij heel erg onder druk stonden", zegt Broos. "Scoort hij, dan was het voor ons heel moeilijk geworden. Maar die misser gaf ons weer moed. Dat geluk moet je soms ook hebben."

Broos was nochtans niet aan zijn proefstuk toe. Ook vorig jaar won zijn team al van Marokko in de kwalificaties voor dit toernooi. "Die zege heeft ons een enorme boost gegeven. En ook het geloof dat we Marokko konden verslaan, ook al wisten we dat het moeilijk zou worden."

Laten we hopen dat mijn déjà vu-gevoel blijft tot het einde. Dat zou betekenen dat we de Afrika Cup winnen.

Laten we hopen dat mijn déjà vu-gevoel blijft tot het einde. Dat zou betekenen dat we de Afrika Cup winnen.

Voor de Belgische trainer is het allemaal niet nieuw. Hij flikte het kunstje al eens in 2017 met Kameroen, ook toen tegen alle verwachtingen in. "Ik beleef nu een beetje een déjà vu", lacht hij.

"Ook toen waren we niet overtuigend in de groepsfase, maar versloegen we nadien de favoriet in de 1/8e finales. Toen was dat Senegal, nu Marokko. Laten we hopen dat mijn déjà vu-gevoel blijft tot het einde. Dat zou betekenen dat we de Afrika Cup winnen."

Daarvoor moet zaterdag eerst gewonnen worden van Kaapverdië in de kwartfinales. "De valstrik is dat we nu zouden gaan denken dat het wel makkelijk zal gaan. Daar zal ik de spelers zeker op wijzen. We hebben nog niks in handen. Als ze blijven vechten op het veld dan kan het goed aflopen. Nu zijn we nog een beetje de underdog, maar als we de halve finales halen, dan zullen we kleur moeten bekennen."