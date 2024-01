BEKIJK: Hugo Broos stunt met Zuid-Afrika tegen Marokko na laat penaltydrama voor topfavoriet

Hugo Broos heeft voor een ware stunt gezorgd op de Afrika Cup. De Belgische coach kegelde topfavoriet Marokko uit het toernooi na een felbevochten zege. Hakimi miste 5 minuten voor tijd de gelijkmaker vanaf de stip. Een gefrustreerd Marokko eindigde de partij met z'n tienen en kreeg het nekschot van Zuid-Afrika in het absolute slot.

Minuut 84.

Achraf Hakimi - ster van Paris Saint-Germain - zet zich achter de bal voor een elfmeter. De rechtsachter loopt aan en trapt vol op de lat. Bij de fans van Marokko is dan lichte wanhoop in de ogen te zien.

Want de topfavoriet op de eindzege - zeker nu Senegal en Egypte de Afrika Cup verlieten - beet zijn tanden stuk op een stug Zuid-Afrika van Hugo Broos.

De Belgische coach zag Makgopa de score openen vlak voor het uur. Een snedige doorsteekpas werd opgevolgd door een strakke afwerking.

Marokko gooide dan alles in de strijd om de score in evenwicht te brengen, maar toen dat niet lukte na de penaltymisser, kookten de potjes over. Sofyan Amrabat (Manchester United) mocht vervroegd de kleedkamer opzoeken.

Zo miste de middenvelder het nekschot voor zijn ploeg. Mokoena krulde de 0-2-eindstand op het scorebord na een vrije trap. Zo keren Tarik Tissoudali (Gent) en Bilal el Khannous (Genk) terug naar België. Eerder op de dag zat ook het avontuur van Koffi (Charleroi) bij Burkina Faso erop.

Broos mag zich opmaken voor zijn kwartfinale tegen Kaapverdië, dat voor het eerst een knock-outwedstrijd won op de Afrika Cup.