Hugo Broos voor 1/8e finale Afrika Cup: "We klopten Marokko in juni, maar dat was andere tijd en ander toernooi"

Hugo Broos is nog altijd in de running voor een tweede Afrika Cup. De Belgische coach die in 2017 het Afrikaanse landenkampioenschap won met Kameroen, kijkt vanavond met Zuid-Afrika WK-verrassing Marokko in de ogen in de 1/8e finales. "Marokko speelde een geweldige Wereldbeker, we weten waar we aan toe, maar we zijn goed voorbereid", vertelde hij op de persconferentie.

Marokko gooide eind 2022 hoge ogen op het WK in Qatar. Het klopte de Rode Duivels in de groepsfase en schakelde op weg naar de halve finales Spanje en Portugal uit. Na nederlagen tegen Frankrijk en Kroatië sloten de Leeuwen van de Atlas het WK als vierde af. Een historische prestatie. Marokko won de Afrika Cup in 1976 en verloor in 2004 de finale van Tunesië. Sindsdien raakten ze niet verder meer dan de kwartfinales. Met zijn talentvolle groep - onder wie Tarik Tissoudali (AA Gent) en Bilal El Khannous (RC Genk) - wil bondscoach Walid Regragui ook op het eigen continent weer scoren. Zuid-Afrika rekent op Hugo Broos om daar een stokje voor te steken en zelf voor het eerst sinds 1996 nog eens de Afrikaanse titel te veroveren. In 2021 waren de Bafana Bafana er niet bij. Dat jaar klopte Zuid-Afrika aan bij Broos.

We mogen geen minuut denken dat het hetzelfde zal zijn als in juni.

Zuid-Afrika stootte in Ivoorkust als tweede van Groep E door, Marokko won Groep F. Zijn ervaren manschappen zijn klaar voor de clash, voorspelt Broos op de druk bijgewoonde persconferentie vooraf. "We zijn goed voorbereid. Marokko speelde een geweldige Wereldbeker, nooit deed een Afrikaans land beter, dus we beseffen waar we aan toe zijn."



De twee landen zaten samen in de kwalificatiegroep voor deze Afrika Cup. In juni 2022, nog voor het WK, won Marokko met 2-1. "Maar in juni vorig jaar versloegen wij hen in Johannesburg met dezelfde cijfers. Dat geeft hoop en vertrouwen."



"Maar dit is een andere tijd en een andere competitie. Er zijn ook heel wat andere spelers. We mogen dus geen minuut denken dat het hetzelfde zal zijn", waarschuwde de Belgische oefenmeester zijn spelers.



In de laatste groepsmatch, die op 0-0 eindigde tegen een fysiek spelend Tunesië, vielen Mudau en Mvala uit. "Ik weet pas na het laatste medische bulletin na de training op maandag of ze fit zullen raken."



