Ontlading bij KV Oostende na nieuwe bekerstunt: "Ongelooflijk, dit hadden we nooit gedacht"

Afgelopen zondag droegen de KV Oostende-fans hun club nog symbolisch ten grave, maar vanavond werden de financiële zorgen even naar de achtergrond geduwd aan de kust. Dankzij een nieuwe bekerstunt tegen RWDM staat KV Oostende verrassend in de halve finales. "Dit is ongelooflijk, dit hadden we nooit gedacht."

Brent Laes zorgde voor de bevrijdende 2-0 tegen RWDM en knalde KV Oostende zo naar een plek bij de laatste vier. "Ik zag de bal perfect komen. Het was een ideale bal om op mijn borst te nemen en te controleren. Daarna dacht ik: gewoon schieten. Hij ging lekker binnen."

"De ontlading is heel groot. We hebben dit weekend veel vertrouwen getankt met die overwinning tegen Zulte Waregem. We voelen gewoon dat we een sterke ploeg zijn."

"Er zit vertrouwen in de ploeg en dat zie je ook op het veld. In zo'n bekerwedstrijd is het belangrijk dat je op voorsprong komt. Daarna hielden we het wat meer gesloten en probeerden we het wat meer op de counter. Uiteindelijk viel die 2-0 en toen probeerden we de match dood te maken."

"Ik denk dat onze inzet wat groter was. Wij voelden de steun van de supporters meteen. We hebben weinig kansen weggegeven en zijn heel efficiënt geweest. Er was enkel die bal die we op de lijn weghaalden. Als die 2-1 valt, dan komen zij misschien nog terug. Maar dat gebeurde niet. Dit is een mooi resultaat."

En dat allemaal ondanks het financiële noodweer waarin KV Oostende verkeert. "Iedereen binnen de club doet zijn beste om ook het financiële in orde te krijgen. We zijn nu ook betaald. Misschien gaf dat ook een extra boost. Wij focussen ons op het veld, het is aan de anderen om het financiële te doen."