Strijdvaardig KV Oostende houdt Antwerp in bedwang na heenmatch met twee heerlijke goals

KV Oostende einde 1 - 1 Antwerp ANT 29/02 KVO 25' - Doelpunt - Mahamadou Doumbia (0 - 1) 30' - Geel - Ewan Henderson 38' - Doelpunt - Ewan Henderson (1 - 1) 62' - Verv. David Atanga door Daniel Perez 62' - Verv. Maxime D'Arpino door Alfons Amade 65' - Verv. Arbnor Muja door Jacob Ondrejka 73' - Geel - Owen Wijndal 78' - Verv. Ewan Henderson door Juanda Fuentes 82' - Verv. George Ilenikhena door Victor Udoh 90+1' - Verv. Jelle Bataille door Kobe Corbanie 90+2' - Verv. Mahamadou Doumbia door Milan Smits 90+2' - Verv. Chidera Ejuke door Gyrano Kerk 90+5' - Geel - Mohamed Berte 90+6' - Verv. Mohamed Berte door Cederick van Daele Croky Cup - speeldag 1 - 08/02/24 - 20:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 25' Mahamadou Doumbia 0 - 1 Mahamadou Doumbia 25' 38' Ewan Henderson 38' Ewan Henderson 1 - 1

Wie had dit gedacht? KV Oostende mag ondanks alle ellende nog steeds dromen van een finaleplaats in de Beker van België. In de heenmatch van de halve finales hield het landskampioen Antwerp in bedwang. De bezoekers kwamen nochtans op voorsprong na (alweer) een heerlijke afstandsgoal van Doumbia, maar Henderson antwoordde met een even knappe treffer.

KV Oostende - Antwerp in een notendop:

Sleutelmoment: Twintig minuten voor het einde is Brent Gabriël tot twee keer toe de reddende engel voor KV Oostende. Hij pareert een uitstekend schot van Ondrejka en schudt meteen daarna een knappe redding uit zijn mouwen op de herneming van Bataille. Dichter bij de 1-2 komt Antwerp nadien niet meer.





Man van de match: Mahamadou Doumbia oogstte terecht weer lof met een heerlijke treffer, maar wat Ewan Henderson uit zijn sloffen toverde was nog net iets mooier. Met een prachtige trap werkte hij de gelijkmaker via de paal voorbij de kansloze Lammens.





Opvallend: De voorbije twee seizoenen leverden vier duels tegen Antwerp evenveel nederlagen op voor KV Oostende. Vanavond beet de kustploeg voor eerst sinds de 1-2-overwinning in het Bosuilstadion op 23 januari 2021 niet in het zand tegen the Great Old.



Prachtgoal Henderson veegt nieuwe parel van Doumbia uit

Eupen, Racing Genk en RWDM. Drie eersteklassers gingen dit seizoen al voor de bijl tegen het noodlijdende KV Oostende, dé verrassing in de halve finales van de beker. Antwerp kon dus toch maar beter op zijn hoede zijn.

De bekerhouder eiste dan ook meteen het balbezit op, maar het Antwerpse veldoverwicht leverde nauwelijks kansen op. Op een gevaarlijk schot van drijvende kracht Ejuke na werd Gabriël in de eerste 20 minuten nauwelijks op de proef gesteld.



Halfweg de eerste helft demonstreerde Doumbia net als vorige week op Sclessin zijn heerlijke traptechniek. Na knap voorbereidend werk van Ejuke verzilverde hij met een wondermooi afstandsschot de Antwerpse dominantie, Gabriël was kansloos bij zoveel schoonheid.



Aan de overkant was Lammens hetzelfde lot beschoren toen Henderson op zijn beurt een parel uit zijn sloffen schudde. Vanaf de rand van de zestien krulde hij de bal via de paal enig mooi in doel. Oostende stond plots uit het niks weer op gelijke hoogte van Antwerp.



Met de rust in zicht ontsnapte Oostende aan een nieuwe achterstand. Nu was Doumbia de aangever voor Ejuke, maar de Nigeriaan kreeg de bal niet voorbij Gabriël.

Reddende engel Gabriël

Het menu na de pauze leek verdacht veel op dat van de eerste helft, op de prachtgoals na. Antwerp monopoliseerde opnieuw het balbezit, maar slaagde er niet in om daar ook de vruchten van te plukken.



Twintig minuten voor het einde toonde KVO-doelman Gabriël dat hij zijn naam niet gestolen heeft. Tot twee keer toe was hij de reddende engel voor de thuisploeg. Eerst pareerde hij een schot van Ondrejka en de redding op de herneming van Bataille was nog knapper.



Ook in de absolute slotfase moest Gabriël zich nog eens onderscheiden. Ekkelenkamp kon op aangeven van Ondrejka van dichtbij besluiten, maar kreeg de bal niet voorbij de doelman. Zo bleef het 1-1 en mag een kranig KV Oostende blijven dromen van een onverhoopte finaleplaats.

