Jelle Bataille uit ongenoegen na bekerduel tegen KV Oostende: "Beetje een beschamende vertoning"

do 8 februari 2024 22:43

Antwerp zal eind februari op eigen veld nog moeten knokken om door te stoten naar de bekerfinale. In de heenwedstrijd van de halve finales bleef The Great Old bij KV Oostende steken op een 1-1-gelijkspel. Jelle Bataille was scherp voor de prestatie van de bekerhouder. "Met dit resultaat kunnen we niet leven, zeker niet door de manier waarop."

"We waren goed begonnen en hadden overwicht, maar dachten na de 0-1 precies alsof het al gespeeld was en dat het makkelijk ging zijn vandaag. Dat zag je ook in het verloop van de match. " Jelle Bataille schuwde de kritiek niet na afloop van de bekerwedstrijd in Oostende. De snelheid aan de bal, de manier van voetballen, de lichaamstaal. Overal schorde er volgens de Antwerp-speler wel wat aan. "Er zat niks in bij ons, het was een beetje een beschamende vertoning van ons. Zeker voor onze fans die meegereisd zijn. Op naar de terugmatch nu, daar moeten we orde op zaken stellen." Toch was er ook schoonheid in het spel van Antwerp. Mahamadou Doumbia toonde net als in de competitiewedstrijd op Sclessin dat The Great Old er met zijn afstandsschot een stevig wapen bij heeft.

Wat Doumbia eet? Dat is een goede vraag, ik zou het ook willen eten. Jelle Bataille