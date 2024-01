Weer een mirakeltje ondanks de miserie: geplaagd KV Oostende staat in halve finale na stunt tegen RWDM

De crisis is even vergeten bij KV Oostende. Na een nieuwe stunt tegen RWDM staat de geplaagde kustploeg zowaar in de halve finale van de Beker van België. Henderson strafte eerste een blunder van doelman Hubert af, op het uur zorgde Laes voor de 2-0. Zorgt KVO straks voor een mirakelparcours richting finale ondanks de miserie?

Met invallers Sanchez en Mboup in de ploeg toonde RWDM een ander gelaat bij de start van de tweede helft. De powerplay leverde een gevaarlijk schot van Mboup op, maar Gabriël ging goed plat.



Oostende kraakte niet onder de druk en sloeg op het uur opnieuw genadeloos toe. Na een knappe één-twee op de rechterflank bracht de doorgebroken Decoene de bal goed voor en Laes knalde de 2-0 hoog in doel.



RWDM toonde zich daarna weer een zootje ongeregeld, zonder samenhang. Het was daarentegen Hubert die zijn kunnen moest tonen op pogingen van D'Haese en Medley. Toch werd het in de slotfase nog even spannend voor KVO toen Gueye Gabriël te grazen nam, maar Medley kon de kopbal nog net voor de lijn keren.



Geen aansluitingstreffer en dus ook geen dolle slotfase meer. Oostende gaf de kwalificatie niet meer uit handen en staat net als vijf jaar geleden in de halve finales van de beker. Middenin het financiële noodweer een sportieve opsteker van jewelste. De vreugdeuitbarsting in de Diaz Arena loog er dan ook niet om.