BEKIJK: Supporters dragen KV Oostende ten grave: "Rouwstoet én protestmars"

Hoelang houdt KV Oostende het hoofd nog boven water? Ook de supporters maken zich zorgen over de verhalen over onbetaalde facturen en besparingen bij de kustploeg. Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem hielden ze alvast een symbolische begrafenis.

Programmamaker Martin Heylen, een bekend gezicht bij de supporters van KV Oostende, maakt zich zorgen over de toekomst van zijn club. Daarom liep hij mee in de "rouwstoet en protestmars" van de KVO-fans.

"Wat er de laatste weken is gebeurd, heeft er zwaar ingehakt bij de supporters", zegt hij. "We willen wat punten terug. Als de ouders hun schoolfactuur niet betalen, trek je toch ook geen procenten af op het rapport van de kinderen. Wij worden gestraft voor iets wat we niet weten."

Heylen weet zelf niet goed welke opties KV Oostende nog heeft. "Ofwel worden we overgenomen door een rijke investeerder die er veel geld inpompt, en anders starten we in een lagere afdeling met lokale ondernemers en een nieuwe structuur."