Spelers KV Oostende weigeren te trainen door onbetaalde lonen, stadsbestuur richt zich tot bestuur: "Alarmerende situatie"

2024 lijkt allerminst beterschap te brengen voor KV Oostende. De kustploeg sloot door financiële problemen het vorige kalenderjaar af met 9 punten aftrek en nu pakken er opnieuw donkere wolken samen boven de club. Twee dagen voor de herstart van de competitie weigeren de spelers te trainen door onbetaalde lonen. Ook het stadsbestuur richt zich in een brief tot de eigenaars.

Nu duiken er nog grotere problemen op, want ook de uitbetaling van de spelerslonen laat op zich wachten. En dus besloot de spelersgroep om vrijdag niet te trainen als signaal richting de Amerikaanse eigenaars.

Staan ze zondag wel aan de aftrap tegen Zulte Waregem? En wat met het bekerduel tegen RWDM van volgende week? Veel vragen, voorlopig weinig antwoorden.

Ondertussen roert ook het stadsbestuur zich in de malaise bij KVO.



Burgemeester Bart Tommelein vraagt al maanden om duidelijkheid omtrent de situatie bij de club, maar kreeg tot dusver geen respons. Gisteren richtte hij zich nog maar eens tot de huidige bewindvoerders in een brief die onze redactie kon inkijken.

"We blijven maar alarmerende berichten lezen over de financiële situatie bij de club", klinkt het in de brief, gericht aan de eigenaars, CEO Benjamin Ehresmann en voorzitter Frank Diercksens.