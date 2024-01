Welsh supertalent stopt met rugby om NFL-droom na te jagen: "Mag deze kans niet laten liggen"

Donderslag bij heldere hemel voor de rugbyfans in Wales, want hun ster Louis Rees-Zammit heeft plots beslist om de sport de rug toe te keren. De 22-jarige Rees-Zammit maakt de overstap naar het American Football, waar hij zich wil klaarstomen voor de NFL.

"Het is nog lang geen 1 april, kerel!"

De reactie van Dillon Lewis, ploegmaat van Louis Rees-Zammit bij Wales, spreekt boekdelen. Het nieuws van zijn overstap slaat dan ook in als een bom in de rugbywereld.

Voor wie het rugby van nabij volgt, zal de naam Louis Rees-Zammit zeker een belletje doen rinkelen. De afgelopen jaren brak de spectaculaire vleugelspeler immers het ene na het andere record.



Op zijn 18e debuteerde hij als jongste speler ooit voor Gloucester in de Premier League. Niet veel later had hij ook het record van jongste speler met een hattrick aan try's achter zijn naam.



Rees-Zammit werd ook bij Wales snel opgeroepen en maakte de voorbije jaren steeds deel uit van het team dat deelnam aan de Six Nations en onlangs nog het WK, waar hij strandde in de kwartfinale.