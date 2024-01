Na bijna kwarteeuw en 6 Super Bowl-zeges stapt succescoach Bill Belichick op bij New England Patriots

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen Bill Belichick en de New England Patriots, de meest succesvolle ploeg in de NFL (de topcompetitie van het American Football) sinds het millennium.

De New England Patriots waren een beetje een meeloper in de NFL tot Bill Belichick er in 2000 door de deur wandelde en de sportieve touwtjes in handen nam.



Samen met Belichick deed ook Tom Brady zijn entree bij de Patriots. Het duo zou van de Patriots dé te kloppen ploeg maken in de NFL.



Maar liefst 6 Super Bowls won de gouden tandem. Toen Brady het team in 2020 verliet, kwam er ook een einde aan de dynastie.



Met een paar jaar vertraging verlaat ook Belichick nu de Patriots, "in onderling overleg".



Ondanks zijn 71 jaar is de topcoach niet van plan om met pensioen te gaan. Heel wat clubs zouden maar wat graag de magie van Belichick binnenhalen. De Atlanta Falcons zouden in poleposition liggen om hem binnen te halen.