Sporza Yearbook: 23 seconden bepaalden haar 2023: "Al was EK-goud niet mijn favoriete moment"

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafste verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag haar hoedje in de lucht: Delphine Nkansa.

The right mindset is the most important.

Juli was duidelijk mijn maand, want 30 juli werd ik ook Belgische kampioene op de 100 meter. Bijna klopte ik het record van Kim Gevaert in 11"03, maar er stond te veel rugwind. Al is er nog tijd genoeg om daar een gooi naar te doen.

Goh, dat ik zo snel mogelijk mag lopen! En dat ik me allereerst kan plaatsen voor het WK in Rome.

Mijn moeder, die me elke dag bijstaat - ook op mentaal vlak. Mijn vriendje, die ook mijn coach is en ook mijn kinesist. Ze zijn er élke dag voor me. Zonder hen zou ik nooit naar een titel gelopen hebben.

Ik werd Europese kampioene op de 200 meter bij de U23, was finaliste op het EK indoor op de 60 meter én deed voor het eerst mee aan een WK. Het was gewoon een magnifiek jaar waarin ik stappen zette naar het allerhoogste niveau.

Dat je nooit aan jezelf mag twijfelen. Want als je dat doet, begin je je ook onzeker te voelen over het werk dat je geleverd hebt. Aan je trainingsarbeid mag je nooit twijfelen.

Mijn favoriete moment was niet tijdens een wedstrijd, maar tijdens de stage op Tenerife in april. Daar legde ik de basis voor mijn zomer in het zonnetje, zonder druk. Dus nee, niet het EK zelf. Daar had ik enorm veel stress en sliep ik slecht.

De serie die je dit jaar gebingewatcht hebt? Jusqu'ici tout va bien, of "Thicker Than Water" in het Engels. Het gaat over een journaliste die verwikkeld raakt in een drugsmilieu.

Favoriete artiest? Ninho, een Franse rapper die geregeld in mijn playlists opduikt.

Favoriete cheat meal? Pizza. Peperoni, barbecue, ... Ik eet ze allemaal graag, zeker na een grote competitie!

Domste aankoop dit jaar? Ik weet niet of het echt heel dom is, maar ik heb gordijnen gekocht die net iets te klein bleken voor mijn raam. Dat heb ik me wel beklaagd.

Wie is je held? Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ze is een unieke sprintster en blijft steeds nederig. Dat is ongelooflijk voor mij. Mijn doel is om in haar voetsporen te treden.

Wat is je gemiddelde schermtijd per week? Ik heb door de trainingen en lessen aan de universiteit maar weinig tijd om op mijn gsm te zitten. Dus enkele uurtjes gemiddeld per dag.

Favoriete podcast? Athlètes Mondiaux. Dat is een podcast van Mathilde Meurisse waarin ze de sterren uit de atletiekwereld voor de microfoon haalt.

Welke guilty pleasure maakt alles goed? Na een zware trainingssessie heb ik suiker nodig en verwen ik mezelf wel eens met een lekkere pannenkoek.

Mijn droomberoep na mijn topsportcarrière is? Ik droom ervan om te werken in het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ik studeer rechten, hou van internationaal recht en ben er enorm door geboeid.

