Wereldatletiekfederatie kiest niet 2 maar 6 Atleten van het Jaar, o.a. Duplantis en Lyles krijgen trofee

World Athletics telde dit jaar maar liefst 23 wereldrecords in de atletiek en kon door die weelde niet goed kiezen wie nu de Atleet van het Jaar was. Het format van de prijs werd daardoor dan ook aangepast en opgesplitst in drie categorieën: pistenummers, kampnummers en disciplines buiten een stadion.

En zo gingen er zes atleten naar huis met een prijs. Bij de mannen gingen de prijzen naar de Amerikaanse sprinter Noah Lyles, de Zweedse polsstokspringer Mondo Duplantis en de Keniaanse marathonloper Kelvin Kiptum.

Bij de vrouwen waren de laureaten marathonloopster Tigist Assefa uit Ethiopië, hink-stap-springer Yulimar Rojas uit Venezuela en loopster Faith Kipyegon (Kenia).

"Het was een uitzonderlijk atletiekjaar en het uitbreiden van de awards is dan ook meer dan te verantwoorden", vindt voorzitter Sebastian Coe. "Onze laureaten hebben samen voor 7 wereldrecords gezorgd. We willen ze dan ook allemaal nog eens feliciteren."