Ethiopiër Lemma wint marathon van Valencia met toptijd, geen olympische limiet voor Belgen

Sisays vorige recordtijd was 2u03'36" in 2019 in Berlijn, een tijd die hij deelde met Bashir Abdi in 2021 in Rotterdam, goed voor het Europese record. Daarmee deelden ze de 19e plaats op de ranking van snelste marathons.



Maar Sisay deed er in Spanje een heel stuk af. Valencia leent zich met zijn vlakke omloop tot snelle tijden. Sisay leek lang op weg naar het Ethiopische record van 2u01'41" van Kenenisa Bekele, maar dat hield met 7 seconden stand.



Bekele, 41 ondertussen, was trouwens zelf vierde vandaag in 2u04'19".



Bekele en Sisay moeten 2 Kenianen laten voorgaan in de alltime ranking: de nieuwste sensatie Kelvin Kiptum liep dit jaar in Chicago 2u00'35", Eliud Kipchoge haalde vorig jaar 2u01'09" in Berlijn.