Pieter-Jan Hannes pakt EK-goud in laatste race: "Ik wens elke atleet zo'n afscheid toe"

In samenspraak met de organisatie in Brussel had Hannes een bocht gekregen waar al zijn fans konden samentroepen. "Het was ongelofelijk, de sfeer daar", zei hij nadien.



"Ook van de andere Belgische atleten hoorde ik dat ze in die bocht vooruit werden geschreeuwd. Het was oorverdovend als ik daar passeerde. Ik ben iedereen die in die bocht stond heel dankbaar."



"Ik heb er zelfs een kleine tinnitus aan overgehouden. De ambiance was niet te beschrijven."



"Ik wens elke atleet ter wereld zo'n afscheid toe. Het was echt tof. Ik wilde de mensen eigenlijk elke ronde bedanken, maar ik moest mijn focus op het parcours houden om niet op mijn gezicht te gaan. In de laatste ronde heb ik ze wel even bedankt."