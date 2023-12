Hannes: "Zal aan Kimeli vragen dat hij zondag demarrage naar EK-goud inzet in Pieter-Jan Hannes-bocht"

Zondag wordt een hoogdag voor de veldlopers in onze hoofdstad: dan worden de Europese titels uitgedeeld in het prachtige Park van Laken. Met één Belgische favoriet voor goud, Isaac Kimeli. Voor Pieter-Jan Hannes wordt het de allerlaatste race uit zijn mooie carrière. Sportweekend was erbij toen de 2 samen op verkenning trokken.

Isaac Kimeli heeft al de kleuren zilver en brons van het EK veldlopen in zijn kast hangen. Voor eigen volk wil de 29-jarige atleet met Keniaanse roots dolgraag op de hoogste podiumtrede staan.



De Belgische kampioen is er klaar voor: "Op training gaat het heel goed. Ik ben iets beter dan toen ik vorig jaar brons pakte." Dat gebeurde in Italië, in Turijn, zijn zilver dateert van 2018 in Tilburg, Nederland.



"Ik heb alle trainingen kunnen afwerken en zit ook mentaal goed." De voorbije 2 jaren won het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen het EK, maar die zegde af voor Brussel. Dat vergroot de kansen voor Kimeli.



Zijn oogjes blinken: "Als ik goud zou kunnen pakken, schrijf ik geschiedenis. En dat in eigen land. Dat zou fantastisch zijn. Dan wordt Brussel te klein, denk ik. Maar het blijft cross, je kan een medaille nooit voorspellen."



"Het wordt sowieso een mooie dag. Er komen heel veel mensen. Duizenden supporters, familie, vrienden. Ik hoop die dag voor iedereen nog mooier te maken."



Het toneel voor zijn gouden jacht is "het mooiste parcours ter wereld", dixit de Belgen: het Park van Laken. Het oogt mooi groen, maar het ligt er erg drassig bij. Het wordt ploeteren.



"Ik hoop dat het stopt met regenen. Toen ik 2 rondjes op het parcours liep, zei ik bij mezelf: "Ai, ai.""

Pieter-Jan Hannes-bocht op parcours: "Hoe meer lawaai hier, hoe liever"

Pieter-Jan Hannes hangt op zijn 30e de loopschoenen aan de haak. Tien jaar geleden won hij het EK U23, hij was ook 3 keer Belgisch kampioen korte cross. Op de piste was hij goed voor BK-zilver en BK-brons op de 800 meter. Het Belgisch record op de mijl staat op zijn naam.



"Het is aan de jonge mannen", legt hij uit aan EK-organisator Jos Van Roy. Hannes deed er de voorbije weken alles aan om zich te kwalificeren voor het EK. Dat is gelukt.



"Twee jaar geleden heb ik dit plannetje gemaakt. Daar wilde ik heel graag bij zijn, dat is daarna het mooiste moment om te stoppen geworden. Ik moest ook op hoogtestage naar Sankt-Moritz, anders haal je de top 6 in België niet." Dankzij zijn 6e plaats op het BK vorige maand verdiende hij het laatste EK-ticket.



Bij de verkenning liep Hannes al met een glimlach rond, zo tevreden is hij dat zijn plannetje gelukt is. "Ik besef wel nog niet dat het de laatste keer is."



"Ik wil ervan genieten, maar ik wil de 14 Belgen die ook in topvorm zijn, maar er niet bij kunnen zijn, alle eer aandoen en alles geven wat ik heb."



Bengaals vuur is niet toegelaten, maar we kunnen megafoons en Belgische vlaggen meenemen. Van mij mag het allemaal. Pieter-Jan Hannes

Zijn afscheid wordt gekruid met een specialleke: op een centraal punt in het parcours komt er een bocht die zijn naam draagt. Na de Nederlandse bocht op Alpe d'Huez heb je nu ook de Pieter-Jan Hannes-bocht in Laken.

De goedlachse Hannes kan het initiatief wel smaken: "Ik mocht zelf mijn bocht kiezen. We komen hier 4 keer voorbij." Omdat hij stopt, krijgt hij de bocht als eerbetoon. "Maar dat is de running joke. Dit is niet alleen voor mij."



"Dit is een cruciaal en heel mooi punt om te supporteren, je kan niet veel dichter bij de atleten staan en je hebt een mooi overzicht, ideaal voor de Belgische diehards. Ik wil hier gewoon massaal veel Belgen. Het is alleen jammer dat er geen Bengaals vuur is toegelaten. Dat vertelde Jos me net."



"Maar we kunnen megafoons en Belgische vlaggen meenemen. Van mij mag het allemaal. Hoe meer lawaai, hoe liever. En liefst in Belgische, tricolore kleuren. Het enige dat je erbij zal moeten nemen, zijn de decibels die mijn vrouw produceert", lacht de spring-in-'t-veld.

Kimeli: "Bocht van Pieter-Jan komt misschien iets te vroeg"